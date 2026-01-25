Ричмонд
На Камчатке лед с крыши упал на подростка

Подросток был доставлен в Камчатскую краевую детскую больницу после инцидента с падением льда с крыши.

Источник: Аргументы и факты

Подросток был доставлен в Камчатскую краевую детскую больницу после инцидента с падением льда с крыши здания в городе Елизово. О случившемся проинформировала пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

По предварительной информации, вечером на 15-летнего юношу с крыши торгового объекта обрушилась наледь. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под медицинским наблюдением.

Проверку по факту произошедшего проводят также следственные органы. Сотрудники регионального управления Следственного комитета устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в Эстонии на туристов обрушились ледяные глыбы с замерзшего водопада Валасте.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
