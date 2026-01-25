На Камчатке лед с крыши упал на подростка

Подросток был доставлен в Камчатскую краевую детскую больницу после инцидента с падением льда с крыши здания в городе Елизово. О случившемся проинформировала пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
По предварительной информации, вечером на 15-летнего юношу с крыши торгового объекта обрушилась наледь. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится под медицинским наблюдением.
Проверку по факту произошедшего проводят также следственные органы. Сотрудники регионального управления Следственного комитета устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
Ранее в Эстонии на туристов обрушились ледяные глыбы с замерзшего водопада Валасте.