На Камчатке подросток пострадал из-за падения наледи с крыши торгового центра

«По предварительным данным, в вечернее время 24 января текущего года с крыши торгового центра, расположенного в г. Елизово Камчатского края сошла наледь на 15-летнего ребёнка. Ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.