На Камчатке подросток пострадал из-за падения наледи с крыши торгового центра

«По предварительным данным, в вечернее время 24 января текущего года с крыши торгового центра, расположенного в г. Елизово Камчатского края сошла наледь на 15-летнего ребёнка. Ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства падения и условия, при которых оно произошло. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Название торгового центра не называется.
Ранее в Красноярском крае мать самостоятельно откопала дочь, погибшую в снежном завале. Девочка задохнулась, оказавшись погребённой под снегом. Причиной трагедии стала обрушившаяся глыба во время игр девочки в снежном тоннеле. Беспокойство матери возникло, когда дочь задержалась на улице, не возвращаясь домой в течение часа. Инцидент произошёл в непосредственной близости от дома семьи.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.