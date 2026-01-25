В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Нипах: лечения и вакцины не существует

Вирус Нипах передается человеку при контакте с инфицированными летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку. Естественным переносчиком вируса считаются плодоядные летучие мыши, широко обитающие как в городах, так и в сельских районах Индии. Инфицирование может произойти, в том числе, при употреблении фруктов, загрязненных биологическими выделениями животных.