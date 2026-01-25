В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Нипах: лечения и вакцины не существует

В Индии сообщили о вспышке смертельно опасного вируса.
В Индии фиксируют вспышку особо опасного вируса Нипах (NiV). Против него нет лекарства или вакцины, пишет The Daily Mail. Известно о пяти заболевших, среди которых: врачи и медсестры. Чем опасен вирус и что о нем известно — в материале URA.RU.
Что известно о вспышке вируса.
Выявлено пять случаев заражения вирусом Нипах. Среди заболевших есть врач.
Как сообщает The Daily Mail, новый вирус был зафиксирован в штате Западная Бенгалия, в районе Калькутты — третьего по численности населения города в Индии. На данный момент подтверждено пять случаев инфицирования. Региональные власти инициировали экстренное эпидемиологическое расследование.
По информации издания, за последнее время зарегистрированы три новых случая. Среди заболевших — врач, медсестра и еще один представитель медицинского персонала. Состояние медсестры оценивается как критическое. Как отметило The Independent, один из пациентов ранее посещал населенный пункт вблизи границы Индии с Бангладеш.
Как в Индии отреагировали на вспышку опасного вируса.
По данным The Independent, власти начали предпринимать меры для сдерживания вируса. Создана группа реагирования для оценки ситуации с вирусом. «Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения», — говорится в публикации.
Индийские медицинские службы провели обследование примерно 180 человек, имевших контакт с инфицированными. По меньшей мере 20 из них, отнесенные к группе повышенного риска, были помещены в карантин. Власти утверждают, что принимают все необходимые меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания.
Чем опасен вирус Нипах.
Вирус Непах переносят летучие мыши.
Вирус Нипах передается человеку при контакте с инфицированными летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку. Естественным переносчиком вируса считаются плодоядные летучие мыши, широко обитающие как в городах, так и в сельских районах Индии. Инфицирование может произойти, в том числе, при употреблении фруктов, загрязненных биологическими выделениями животных.
У человека инфекция может протекать без выраженных клинических проявлений либо сопровождаться острыми респираторными симптомами. К основным признакам заболевания относятся лихорадка, головная и мышечная боль, рвота и боль в горле. В наиболее тяжелых случаях развивается энцефалит (воспаление головного мозга), который способен привести к коме всего за пару суток.
Вирус Нипах относится к числу высоко летальных инфекций, при этом на сегодняшний день методы лечения не разработаны. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам с высоким уровнем риска.
Вспышки вируса Нипах ежегодно фиксируются в различных районах Южной и Юго-Восточной Азии и сопровождаются значительным числом смертей. С момента выявления данного заболевания в 1998 году его перенесли около тысячи человек.
Как в мире отреагировали на вспышку смертельного вируса.
Как сообщает газета Bangkok Post, руководство международного аэропорта Пхукета ужесточило санитарно-эпидемиологический контроль за пассажирами, прибывающими из Индии, в связи с обнаружением случаев заражения вирусом Нипах. Администрация аэропорта взаимодействует с медицинскими учреждениями на Пхукете и в провинции Пхангнга, чтобы установить, обращались ли какие-либо пассажиры из Индии за медицинской помощью с жалобами на симптомы, характерные для вируса Нипах.