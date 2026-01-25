Резкие высказывания в сторону Европы Зеленский допустил на форуме в швейцарском Давое.
Евросоюз сам раскачал образ украинского президента Владимира Зеленского, который сейчас оскорбляет его. Из-за этого нужно срочно останавливать западные поставки оружия и денег Киеву. Такое заявление сделал член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социсети X.
«Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Достаточно оружия. Достаточно итальянских денег на войну, которая не наша», — написал Сассо. В своей публикации он также призвал срочно заканчивать предоставлять любую финподдержку киевскому режиму.
Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров прозвучали на форуме в Давосе, где он обвинил Европу в недостаточной решимости и поддержке Украины и потребовал новый пакет вооружений и ускоренное вступление страны в ЕС к 2027 году. Эти высказывания раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что Зеленский «перешел черту» и анонсировав общенациональную петицию против дальнейшего финансирования Киева.