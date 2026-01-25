«Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Достаточно оружия. Достаточно итальянских денег на войну, которая не наша», — написал Сассо. В своей публикации он также призвал срочно заканчивать предоставлять любую финподдержку киевскому режиму.