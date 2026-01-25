Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Минувшей ночью в Ростовской области сбили несколько украинских дронов в Миллеровском и Чертковском районах. При падении одного из БПЛА повреждены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Пострадавших нет, семья из повреждённого дома временно размещена у соседей. В здании разрушена кровля и выбиты стёкла, пожара не было.

«Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям. На данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Ранее Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

