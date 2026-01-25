Загадка МН-370: куда пропал Боинг из Малайзии с 227 пассажирами на борту

Спустя десять лет после одной из самых загадочных катастроф в истории авиации тайна рейса MH370 продолжает будоражить мир. Несмотря на возобновление масштабных поисков американской компанией Ocean Infinity в южной части Индийского океана, значимых находок до сих пор нет. Почему гигантский Boeing 777−200 словно растворился в воздухе и воде? И есть ли шансы его обнаружить? На эти вопросы в эксклюзивном интервью ответил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Его версии проливают новый свет на старую трагедию.