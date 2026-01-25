Загадка МН-370: куда пропал Боинг из Малайзии с 227 пассажирами на борту

Спустя десять лет после одной из самых загадочных катастроф в истории авиации тайна рейса MH370 продолжает будоражить мир. Несмотря на возобновление масштабных поисков американской компанией Ocean Infinity в южной части Индийского океана, значимых находок до сих пор нет. Почему гигантский Boeing 777−200 словно растворился в воздухе и воде? И есть ли шансы его обнаружить? На эти вопросы в эксклюзивном интервью ответил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Его версии проливают новый свет на старую трагедию.
Иголка в стоге сена: почему самолет не могут найти.
Последние новости о поисках лайнера, пропавшего 8 марта 2014 года с 239 людьми на борту, не приносят утешения. Американская исследовательская компания Ocean Infinity возобновила поиски Boeing 777−200 малазийских авиалиний, но за время последнего этапа работ значимых находок обнаружено не было. Генерал Попов объясняет это суровыми реалиями океанских глубин.
«Есть такая русская поговорка — “искать иголку в стоге сена”. Океан, морские территории — это все-таки живой организм: мощные подвижные течения и прочее. Иловые отложения действительно создают такие условия, что иногда невозможно что-то найти», — сказал Попов.
Генерал указывает, что эффективным поискам могут мешать и иловые отложения глубиной примерно по 100 метров.
«Представьте: надо ждать момента, когда вдруг этот ил разойдется. Или течение его смоет, или, в конце концов, процессы осаждения на поверхности дна все просто засыплют. То есть обнаружить самолет очень трудно», — отметил военный летчик.
Случайная находка: единственный шанс?
Попов высказал пессимистичный, но реалистичный прогноз. По его мнению, Boeing 777−200 если и найдут, то случайно.
«Кто-то просто будет пролетать или проплывать мимо… Может быть, подводные археологи случайно раскопают детали самолета или двигателя», — сказал он.
Поиски огромного лайнера могут превратится в вечную загадку, навсегда скрытую под толщей ила и воды.
Трагедия произошла в ночь на 8 марта 2014 года. Самолёт, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров спустя два часа после вылета. Несмотря на официальное признание катастрофы в январе 2015 года, были обнаружены лишь разрозненные обломки на побережье Африки, включая знаменитый закрылок с острова Реюньон.
Человеческий фактор: версия опытного пилота.
Заслуженный военный летчик не исключил, что пропавший Boeing с 227 пассажирами упал из-за действий пилота.
«Экипаж мог что-то натворить самостоятельно. Возможно, у командира судна были проблемы жизненные, появились мысли суицидальные, в итоге произошла трагедия», — предположил эксперт.
Он привел в пример трагедию рейса Germanwings 9525, который 24 марта 2015 года был умышленно направлен вторым пилотом в горы Французских Альп.
«Оказалось, что второй пилот страдал депрессией… Никто в авиакомпании не знал, что он страдает психическим расстройством, — даже друзья и родные не догадывались. Командир лайнера вышел из кабины, а лётчик закрылся изнутри. Двери сейчас бронированные — не откроешь. Он отключил автопилот и… направил его в горы», — рассказал Попов, напоминая о страшных деталях того инцидента.
Генерал-майор высказал предположение, что схожий сценарий мог разыграться и в кабине рейса MH370. «Поэтому я не исключаю вариант, что подобная ситуация могла произойти и на рейсе MH370. То есть пилот из-за проблем в семье, финансовых проблем решил уйти из жизни», — подытожил Попов.
Эта версия добавляет к техническим гипотезам (сбой автоматики, пожар на борту) глубоко человеческий, психологический аспект, который невозможно проверить без бортовых самописцев.
Открытая рана и вызов технологиям.
Тайна MH370 продолжает оставаться открытой раной для семей погибших и вызовом для всего мирового авиационного сообщества. Главные частьи самолета — фюзеляж с бортовыми самописцами — недоступны для изучения. А без них пролить свет на историю невозможно.
И пока не ясно, принесёт ли ответы новая миссия Ocean Infinity. Тайна MH370 продолжает бросать вызов технологиям и человеческому упорству, оставаясь одной из самых мрачных и необъяснимых глав в истории мировой авиации. Поиск «иголки в стоге сена» в бездонном океане продолжается.