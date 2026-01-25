Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР: рейс с застрявшими на Кубе туристами из России перенесли на 26 января

Туристы из РФ застряли на Кубе, их перенесенный рейс отправится 26 января в 18:00 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда

Отмененный ранее кубинский рейс Conviasa с российскими туристами перенесли на вечер субботу. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его уточнениям, рейс запланирован на 18:00 по местному времени 26 января.

«Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен», — пояснил Абдюханов в беседе с РИА Новости.

Как ранее информировал «КП-Петербург», из-за отмены рейса в пятницу, вызванной возможной поломкой воздушного судна, туристы из Санкт-Петербурга были вынуждены уже более суток находиться в кубинском аэропорту. Так туристы ожидали возможности вылететь домой.

Кроме этого, рейс ZF 2647 авиакомпании Azur Air по маршруту Новосибирск — Фукуок был задержан приблизительно на 24 часа. При этом авиакомпания разместила пассажиров в отеле с питанием.