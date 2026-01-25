АТОР: рейс с застрявшими на Кубе туристами из России перенесли на 26 января

Отмененный ранее кубинский рейс Conviasa с российскими туристами перенесли на вечер субботу. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
По его уточнениям, рейс запланирован на 18:00 по местному времени 26 января.
«Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен», — пояснил Абдюханов в беседе с РИА Новости.
Как ранее информировал «КП-Петербург», из-за отмены рейса в пятницу, вызванной возможной поломкой воздушного судна, туристы из Санкт-Петербурга были вынуждены уже более суток находиться в кубинском аэропорту. Так туристы ожидали возможности вылететь домой.
Кроме этого, рейс ZF 2647 авиакомпании Azur Air по маршруту Новосибирск — Фукуок был задержан приблизительно на 24 часа. При этом авиакомпания разместила пассажиров в отеле с питанием.