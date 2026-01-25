Ричмонд
Два человека погибли в результате пожара в Новосибирске

По данным МЧС России, 12 из 16 возгораний случились в жилом секторе.

Источник: Om1 Новосибирск

За последние сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 16 пожаров, сообщили в МЧС России по Новосибирской области.

12 происшествий случились в жилом секторе, в результате погибли два человека, ещё двое травмированы, а 27 человек спасены.

«МЧС России напоминает: соблюдай правила топки печей; не перегружай электросеть одновременным подключением мощных приборов; установи в жилье пожарный извещатель», — призвали в ведомстве.

Утром в Заельцовском районе, на улице Жуковского, случился пожар в двухквартирном кирпичном здании. Четыре жильца одной из квартир самостоятельно покинули дом, а двоих из соседней квартиры спасли с помощью специального оборудования.

Пожарные справились с открытым горением за более чем час. Огнём было повреждено 63 квадратных метра площади. На месте работали 17 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. На водоёмах в этот период происшествий не произошло.