Два человека погибли в результате пожара в Новосибирске

За последние сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 16 пожаров, сообщили в МЧС России по Новосибирской области.
12 происшествий случились в жилом секторе, в результате погибли два человека, ещё двое травмированы, а 27 человек спасены.
«МЧС России напоминает: соблюдай правила топки печей; не перегружай электросеть одновременным подключением мощных приборов; установи в жилье пожарный извещатель», — призвали в ведомстве.
Утром в Заельцовском районе, на улице Жуковского, случился пожар в двухквартирном кирпичном здании. Четыре жильца одной из квартир самостоятельно покинули дом, а двоих из соседней квартиры спасли с помощью специального оборудования.
Пожарные справились с открытым горением за более чем час. Огнём было повреждено 63 квадратных метра площади. На месте работали 17 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. На водоёмах в этот период происшествий не произошло.