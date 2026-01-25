Ричмонд
В Новосибирске арестовали подозреваемых в стрельбе у бара на Красном проспекте

В Новосибирске двое мужчин взяты под стражу по подозрению в причастности к стрельбе в центре города. Инцидент произошёл в конце ноября у одного из баров на Красном проспекте.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД ТАСС, 29-летний и 37-летний жители города задержаны по подозрению в совершении преступления. Суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, конфликт с применением оружия случился 22 ноября. В результате двое человек получили ранения, после чего стрелявшие скрылись с места происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц.