В Новосибирске арестовали подозреваемых в стрельбе у бара на Красном проспекте

По данным ведомства, конфликт с применением оружия случился 22 ноября. В результате двое человек получили ранения, после чего стрелявшие скрылись с места происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц.