Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с телом пловца Свечникова прибыл во Внуково из Стамбула

Самолет с телом российского пловца Николая Свечникова прибыл из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом стало известно в субботу, 24 января.

Самолет с телом российского пловца Николая Свечникова прибыл из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом стало известно в субботу, 24 января.

Ранее мать спортсмена Галина Свечникова рассказывала, что планирует доставить тело сына в Москву именно в этот день, и призналась, что до последнего не могла поверить в произошедшее.

Информация о дате и месте похорон Николая Свечникова пока не объявлялась, передает РИА Новости.

21 января результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре было найдено тело Свечникова, 22 января его родители опознали сына.

Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала Галина Свечникова.

Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, но перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его жены, организаторы заплыва приступили к поискам только через 12 часов.