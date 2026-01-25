Самолет с телом пловца Свечникова прибыл во Внуково из Стамбула

Самолет с телом российского пловца Николая Свечникова прибыл из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом стало известно в субботу, 24 января.
Ранее мать спортсмена Галина Свечникова рассказывала, что планирует доставить тело сына в Москву именно в этот день, и призналась, что до последнего не могла поверить в произошедшее.
Информация о дате и месте похорон Николая Свечникова пока не объявлялась, передает РИА Новости.
21 января результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре было найдено тело Свечникова, 22 января его родители опознали сына.
Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор не выразили соболезнований лично семье Николая Свечникова, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз. Об этом рассказала Галина Свечникова.
Свечников пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, но перед заплывом в Стамбуле выпали осадки. По словам его жены, организаторы заплыва приступили к поискам только через 12 часов.