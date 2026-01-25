Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро погибли в результате ДТП в области Жетысу

Талдыкорган. 25 января. КазТАГ — Пятеро погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в области Жетысу, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

Источник: КазТАГ

«24 января около 15.30 в Аксуском районе на 4 км автодороги “Көшкентал — Капал” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Toyota Avalon и Toyota Camry. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первичные следственные действия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление причин и обстоятельств произошедшего, рассматриваются все версии. Ход расследования находится на контроле руководства департамента. Полиция выражает соболезнования родным и близким погибших», — добавили в ДП.