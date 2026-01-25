Пятеро погибли в результате ДТП в области Жетысу

«24 января около 15.30 в Аксуском районе на 4 км автодороги “Көшкентал — Капал” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Toyota Avalon и Toyota Camry. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первичные следственные действия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.