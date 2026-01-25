Ричмонд
БПЛА атаковали два района Ростовской области, нанесен ущерб

Губернатор сообщил об ущербе после атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 января атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. Предварительно, люди не пострадали. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет, — рассказал Юрий Слюсарь.

Власти окажут всю необходимую помощь, пообещал глава региона. Добавим, сейчас на Дону сохраняется беспилотная опасность.

