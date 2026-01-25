Минобороны: В течение ночи над регионами России уничтожили 52 украинских дрона

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 52 украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 18 аппаратов, над Краснодарским краем — 15, над Ростовской областью — 9. Еще четыре беспилотника уничтожили над Орловской областью.
По три дрона перехватили над Белгородской и Астраханской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
23 января в результате атаки украинских беспилотников в Пензе произошел пожар на нефтебазе, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате происшествия водитель машины получил ранения. Мужчину с осколочными ранениями предплечья и ноги доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, ему оказали необходимую помощь.