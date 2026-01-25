Слюсарь: в Ростовской области при падении БПЛА пострадал дом

В Ростовской области ночью сбили беспилотники, однако в результате атаки были повреждены частный дом и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА перехватили над территориями двух районов — Миллеровского и Чертковского.
«По предварительным данным, люди не пострадали. В результате падения БПЛА повреждены частный дом и машина. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет. Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям», — написал глава региона.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны Украины, в результате которого, в частности, пострадали энергетические объекты и частные дома.