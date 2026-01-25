Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 52 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. По три БПЛА перехватили над Белгородской и Астраханской областями.

Ранее Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

