ВСУ направили по России полсотни беспилотников

ВСУ вновь атаковали российские регионы. В ночь на 25 января над террориторией страны было сбито 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все дроны успешно уничтожены.

ВСУ вновь атаковали российские регионы. В ночь на 25 января над террориторией страны было сбито 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата…» — написали в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов (18 штук) ликвидировали в Брянской области.

Над территорией Краснодарского края было уничтожено 15 беспилотников ВСУ, над Ростовской областью — девять, над Орловской — четыре. По три БПЛА сбили в Белгородской и Астраханской областях.

Накануне вечером, 24 января, российские подразделения ПВО также ресекли попытку атаки беспилотников на приграничные районы. Было ликивдировано девять украинских дронов. Пять аппаратов уничтожены в Белгородской области, еще четыре — над территорией Курской области.

Кроме того, в Васильевке Запорожской области украинские военные осуществили атаку с применением БПЛА на автомобиль бригады энергетиков, передает «Царьград». В результате инцидента никто не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.

