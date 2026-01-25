Челябинские энергетики призвали жителей обесточенных пригородов меньше пользоваться нагревателями

— Планируется, что на данные РИСЭ поэтапно и локально энергетики будут переводить электроснабжение улиц по сети 0,4 кВ, чтобы не допустить сверхноминальной нагрузки на сеть 10 кВ, если это потребуется. Такая мера необходима и для повышения уровня напряжения в электрической сети, — сообщает «Россети-Урал».