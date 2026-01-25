Ричмонд
Челябинские энергетики призвали жителей обесточенных пригородов меньше пользоваться нагревателями

Восстановлено электроснабжение челябинских поселков Малиновка и Привилегия.

Источник: «Россети-Урал»

Специалисты «Россети-Урал» устранили последствия аварии на энергосетях в поселках Малиновка, Привилегия и Белый хутор. Сейчас сотрудники энергетического предприятия проводят замеры нагрузки на сети. Для обеспечения надежности энергоснабжения в район Малиновка доставлены четыре резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 580 киловатт.

Пока данные установки остаются незадействованными, решение о месте их подключения будет принято по итогам мониторинга текущего состояния энергосистемы региона.

В связи с необходимостью стабилизации нагрузок жителей призывают временно ограничить использование бытовых электроприборов с высоким энергопотреблением.

— Планируется, что на данные РИСЭ поэтапно и локально энергетики будут переводить электроснабжение улиц по сети 0,4 кВ, чтобы не допустить сверхноминальной нагрузки на сеть 10 кВ, если это потребуется. Такая мера необходима и для повышения уровня напряжения в электрической сети, — сообщает «Россети-Урал».