Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США в результате стрельбы в религиозном клубе пострадали три человека

В округе Карвер (штат Массачусетс) полиция задержала подозреваемого в стрельбе, произошедшей в клубе St. John’s The Baptist Club. Об этом сообщили американские СМИ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них получил множественные ранения в лицо, пишет портал Times Now.

«Происшествие не носит случайный характер, угрозы для жителей нет. Подозреваемый задержан», — говорится в заявлении полиции.

На место происшествия выезжали несколько машин скорой помощи и два вертолёта. Детали произошедшего уточняются.

В американском Миннеаполисе ранее произошла перестрелка с участием федеральных агентов ICE, в ходе которой сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооружённому человеку. Инцидент вызвал резкую реакцию губернатора Миннесоты Тима Уолца, который заявил, что уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. После этого инцидента сообщалось о появлении на улицах Миннеаполиса бронетехники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше