В США в результате стрельбы в религиозном клубе пострадали три человека

В американском Миннеаполисе ранее произошла перестрелка с участием федеральных агентов ICE, в ходе которой сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооружённому человеку. Инцидент вызвал резкую реакцию губернатора Миннесоты Тима Уолца, который заявил, что уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. После этого инцидента сообщалось о появлении на улицах Миннеаполиса бронетехники.