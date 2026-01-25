Ричмонд
В Иерусалиме вспыхнул пожар на месте разрушенной штаб-квартиры БАПОР

Пожар начался на месте разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме.

Источник: Аргументы и факты

Пожар начался на месте разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на пожарно-спасательную службу Израиля.

Отмечается, что пожарные проводят проверку, чтобы установить, находятся ли люди в зоне горения. Причины произошедшего пока не приводятся.

Во вторник власти Израиля снесли штаб-квартиру БАПОР в Иерусалиме. Это было сделано в соответствии с законом о запрете деятельности агентства, который вступил в силу в Израиле в январе 2025 года.

Ранее участники беспорядков в Иране устроили погром и подожгли мавзолей Аббаса в деревне Банхалан провинции Илам на западе страны. Атака произошла на территории святынь района Бадре, а внутреннее убранство мавзолея было уничтожено.

Узнать больше по теме
БАПОР: как Ближневосточное агентство ООН практически заменило палестинцам государство
Гуманитарная структура поддержки покинувших дома в результате арабо-израильского конфликта, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) отвечает за медицинские, образовательные и социальные услуги. На фоне постоянных кризисов в регионе оно играет ключевую роль в обеспечении базовых потребностей палестинцев: собрали главную информацию об организации.
Читать дальше