Очевидцы вытащили мать с ребенком из тонущего авто в российском городе

Опасную ситуацию заметили несколько мужчин неподалеку. По данным источника, они бросились к каналу и попытались перехватить автомобиль. Спасатели забрались на перекладину, и в момент, когда легковушка проплывала под ней, один из парней смог через окно вытащить ребенка. Затем из воды удалось спасти и женщину.