Очевидцы вытащили мать с ребенком из тонущего авто в российском городе

В Махачкале прохожие спасли женщину и ребенка из автомобиля, который съехал в канал и начал тонуть. Инцидент произошел в районе поселка Семендер на северо-западе столицы Дагестана.
Как сообщает телеграм-канал Shot, легковой автомобиль «Фольксваген Поло» оказался в канале имени Октябрьской революции. Машину потащило течением, после чего она начала уходить под воду.
Опасную ситуацию заметили несколько мужчин неподалеку. По данным источника, они бросились к каналу и попытались перехватить автомобиль. Спасатели забрались на перекладину, и в момент, когда легковушка проплывала под ней, один из парней смог через окно вытащить ребенка. Затем из воды удалось спасти и женщину.
По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал — помощь подоспела вовремя.
Местные паблики пишут, что одним из участников спасения мог быть Ассадула Магомедов — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. Имена остальных мужчин пока не раскрываются. В комментариях жители уже предлагают наградить спасателей.
Читайте также: Украина отказалась выводить войска из Донбасса на переговорах в Абу-Даби.