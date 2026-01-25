Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Табуретом по лицу: пьяный житель Хабаровского края набросился на подругу сожительницы

Нетрезвый мужчина жестоко избил табуретом жительницу Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае задержали агрессивного мужчину, напавшего на подругу сожительницы во время застолья. Он ударил предметом интерьера по лицу неприятельницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Известно, что сначала жительница села Лесопильное и 38-летний уроженец района имени Лазо мирно распивали алкоголь, но постепенно беседа переросла в конфликт, ведь друг друга собеседники недолюбливали. Чтобы доказать свою правоту и личную неприязнь, нарушитель схватил табурет и избил им женщину, повредив переносицу.

Позже пострадавшая обратилась в больницу, где диагностировали травму, и полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемого поймали и обязали подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет тюрьмы.