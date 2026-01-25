Табуретом по лицу: пьяный житель Хабаровского края набросился на подругу сожительницы

В Хабаровском крае задержали агрессивного мужчину, напавшего на подругу сожительницы во время застолья. Он ударил предметом интерьера по лицу неприятельницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Известно, что сначала жительница села Лесопильное и 38-летний уроженец района имени Лазо мирно распивали алкоголь, но постепенно беседа переросла в конфликт, ведь друг друга собеседники недолюбливали. Чтобы доказать свою правоту и личную неприязнь, нарушитель схватил табурет и избил им женщину, повредив переносицу.
Позже пострадавшая обратилась в больницу, где диагностировали травму, и полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемого поймали и обязали подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет тюрьмы.