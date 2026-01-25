ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали фасады двух жилых домов

«Прошедшей ночью враг совершил намеренную попытку комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолётного типа, а также реактивные снаряды РСЗО “Хаймарс”, — написал губернатор в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.
