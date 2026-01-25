Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали фасады двух жилых домов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) были повреждены два одноэтажных жилых дома в Бежицком районе Брянска. Пострадали фасады и остекление.

Источник: Life.ru

«Прошедшей ночью враг совершил намеренную попытку комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолётного типа, а также реактивные снаряды РСЗО “Хаймарс”, — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше