США предрекли очередной кризис из-за протестов

«Демократы заблокируют законопроект о государственных расходах после смертельного застрела агентом пограничной службы в Миннеаполиса», — пишет CNN со ссылкой на Шумера. По его словам, демократическая партия настаивает на внесении поправок в законопроект о финансировании МВБ, заявляя, что они необходимы для пресечения злоупотреблений со стороны Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).