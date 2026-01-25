США предрекли очередной кризис из-за протестов

О возможном шатдауне говорил и Трамп в декабре 2025-го.
Вероятность введения частичного шатдауна в США существенно увеличилась на фоне возражений со стороны демократов относительно объемов и условий финансирования Министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом сообщили иностранные журналисты со ссылкой на лидера демократического меньшиства в сенате Чака Шумера.
«Демократы заблокируют законопроект о государственных расходах после смертельного застрела агентом пограничной службы в Миннеаполиса», — пишет CNN со ссылкой на Шумера. По его словам, демократическая партия настаивает на внесении поправок в законопроект о финансировании МВБ, заявляя, что они необходимы для пресечения злоупотреблений со стороны Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Против соответствующих изменений выступают представители Республиканской партии. По данным телеканала, у Сената есть время до пятницы (30 января — прим. URA.RU), чтобы избежать частичного шатдауна. Пр этом, как отмечает издание, для принятия законопроекта нужно 60 голосов.
В конце декабря президент Дональд Трамп заявил, что правительство США в конце января 2026 года может снова приостановить работу без согласованного бюджета. Тогда он сказал, что 30 января может быть забастовка и очередной шатдаун.