Умер американский врач Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы

Американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации, приведшую к искоренению оспы, скончался в возрасте 89 лет в Атланте. Причиной смерти, как сообщил его друг и коллега Марк Розенберг, стала хроническая сердечная недостаточность.

Американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы, благодаря которой заболевание было искоренено в 1970-х годах, скончался в возрасте 89 лет, сообщила газета New York Times.

В публикации издания говорится, что Фейги, чья стратегия способствовала искоренению оспы, что стало одним из крупнейших триумфов общественного здравоохранения в мире, умер в субботу вечером у себя дома в Атланте.

Причиной смерти, как сообщил его друг и коллега Марк Розенберг, стала хроническая сердечная недостаточность.

По данным газеты, Фейги, занимая пост директора центров по контролю и профилактике заболеваний, также возглавлял внедрение ранних мер реагирования в США на эпидемию СПИДа.

Кроме того, в 2012 году бывший президент США Барак Обама наградил Фейги президентской медалью Свободы, которая является высшей гражданской наградой в стране, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист в Британии умер от вируса, поражающего плоть.

