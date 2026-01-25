Бойцы увидели балет в зоне СВО. Видео

Бойцам показали выступление балерины (фото из архива).
Балетную постановку показали российским военным в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. Концерт для военнослужащих с участием балерины Дарьи Захаренковой прошел в одном из тыловых районов.
«Уникальный концерт для военнослужащих 31-го мотострелкового полка “Башкортостан” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” с участием балерины Дарьи Захаренковой состоялся в зоне спецоперации. Концерт был организован для личного состава, находящегося на отдыхе и плановой ротации…» — рассказали в ведомстве.
Артистка представила военным фрагменты из произведений классического балетного репертуара, сумев в полевых условиях воссоздать атмосферу большого искусства. Выступление прошло в неформальной обстановке и дало бойцам возможность хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелых фронтовых будней.
По завершении концертной части военнослужащим были переданы гуманитарные наборы от волонтерских объединений, в которые вошли предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Подобные акции, организуемые в непосредственной близости от линии соприкосновения, приобрели регулярный характер и существенно способствуют поддержанию высокого морально‑психологического состояния ВС РФ.
