Бойцы увидели балет в зоне СВО. Видео

Балетную постановку показали российским военным в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ. Концерт для военнослужащих с участием балерины Дарьи Захаренковой прошел в одном из тыловых районов.

Бойцам показали выступление балерины (фото из архива).

«Уникальный концерт для военнослужащих 31-го мотострелкового полка “Башкортостан” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” с участием балерины Дарьи Захаренковой состоялся в зоне спецоперации. Концерт был организован для личного состава, находящегося на отдыхе и плановой ротации…» — рассказали в ведомстве.

Артистка представила военным фрагменты из произведений классического балетного репертуара, сумев в полевых условиях воссоздать атмосферу большого искусства. Выступление прошло в неформальной обстановке и дало бойцам возможность хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелых фронтовых будней.

По завершении концертной части военнослужащим были переданы гуманитарные наборы от волонтерских объединений, в которые вошли предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Подобные акции, организуемые в непосредственной близости от линии соприкосновения, приобрели регулярный характер и существенно способствуют поддержанию высокого морально‑психологического состояния ВС РФ.

Ранее российские подразделения нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области, применив реактивные системы залпового огня «Град». Кадры боевой работы артиллерийских расчетов были переданы URA.RU Минобороны РФ. Установлено, что украинская сторона создала укрепленный район в зоне городской застройки.