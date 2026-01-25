Сальдо: Удары ВСУ нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

Предварительный ущерб, нанесённый Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, уже исчисляется десятками миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, туда включены масштабные разрушения жилых домов, объектов социальной сферы, инфраструктуры и инженерных сетей.