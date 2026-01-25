Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: Удары ВСУ нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

Предварительный ущерб, нанесённый Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, уже исчисляется десятками миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, туда включены масштабные разрушения жилых домов, объектов социальной сферы, инфраструктуры и инженерных сетей.

«Речь идёт о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб», — сказал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что новые удары приводят к дополнительным разрушениям, из-за чего общий объём ущерба продолжает расти.

Ранее ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. На въезде в населённый пункт Голая Пристань противник атаковал специализированный транспорт Алешковской больницы. В результате прямого попадания машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все члены медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.