Сальдо: Удары ВСУ нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

«Речь идёт о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб», — сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что новые удары приводят к дополнительным разрушениям, из-за чего общий объём ущерба продолжает расти.
Ранее ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. На въезде в населённый пункт Голая Пристань противник атаковал специализированный транспорт Алешковской больницы. В результате прямого попадания машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все члены медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли.
