В Новосибирской области за год осудили 51 браконьера

На территории Новосибирской области за 2025 год к уголовной ответственности привлекли 51 браконьера, убивших 84 диких животных. Тринадцать случаев касались организованных групп, численностью от двух до восьми человек. Об этом сообщил в пресс-службе Минприроды региона.
— В ходе судебных процессов установлены факты браконьерской добычи 49 сибирских косуль, 34 лосей и 1 кабана, — уточнили в пресс-службе.
Обвиняемые добровольно возместили около 7 миллионов рублей ущерба, причиненного животному миру. Эта сумма составляет примерно треть от общего вреда, рассчитанного следствием. Оставшуюся часть ущерба планируется взыскать с виновных через суд.