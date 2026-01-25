В Новосибирской области за год осудили 51 браконьера

На территории Новосибирской области за 2025 год к уголовной ответственности привлекли 51 браконьера, убивших 84 диких животных. Тринадцать случаев касались организованных групп, численностью от двух до восьми человек. Об этом сообщил в пресс-службе Минприроды региона.