В Иерусалиме горит разрушенная штаб-квартира БАПОР

«Пожар вспыхнул в разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме», — говорится в сообщении.
В настоящее время пожарные устанавливают, находился ли кто-либо внутри пострадавшего здания в момент возгорания. Причины инцидента выясняются.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспрепятствовал участию президента страны Ицхака Герцога в церемонии запуска Совета мира по сектору Газа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Официальное приглашение на мероприятие было направлено лично Нетаньяху как главе правительства, а не президенту.
