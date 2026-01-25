Ричмонд
В Иерусалиме горит разрушенная штаб-квартира БАПОР

Пожар произошёл на территории разрушенного комплекса штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

«Пожар вспыхнул в разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные устанавливают, находился ли кто-либо внутри пострадавшего здания в момент возгорания. Причины инцидента выясняются.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспрепятствовал участию президента страны Ицхака Герцога в церемонии запуска Совета мира по сектору Газа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Официальное приглашение на мероприятие было направлено лично Нетаньяху как главе правительства, а не президенту.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

