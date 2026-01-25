Пожар произошел в доме в подмосковной Истре, есть погибшие

В подмосковном муниципальном округе Истра в жилом доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
По информации ведомства, загорелся двухэтажный дом из пеноблоков в деревне Селеваниха. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров и был локализован около 02:00.
В МЧС уточнили, что открытое горение ликвидировали в 03:05, а к 06:33 завершили работы по устранению последствий пожара. В ходе происшествия были обнаружены погибшие.
Обстоятельства случившегося уточняются. В тушении пожара участвовали 22 человека и 8 единиц техники, передает РИА Новости.
21 января на парковке рядом с жилыми домами на проспекте Андропова в Москве загорелся автомобиль. Позднее огонь с него перешел на другую машину. Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание.