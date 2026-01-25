Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в доме в подмосковной Истре, есть погибшие

В подмосковном муниципальном округе Истра в жилом доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В подмосковном муниципальном округе Истра в жилом доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

По информации ведомства, загорелся двухэтажный дом из пеноблоков в деревне Селеваниха. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров и был локализован около 02:00.

В МЧС уточнили, что открытое горение ликвидировали в 03:05, а к 06:33 завершили работы по устранению последствий пожара. В ходе происшествия были обнаружены погибшие.

Обстоятельства случившегося уточняются. В тушении пожара участвовали 22 человека и 8 единиц техники, передает РИА Новости.

21 января на парковке рядом с жилыми домами на проспекте Андропова в Москве загорелся автомобиль. Позднее огонь с него перешел на другую машину. Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание.