В Дудинке на пожаре спасли шестерых детей

В Дудинке на пожаре спасли 19 человек, в том числе шестерых детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, произошло возгорание в подсобном помещении многоквартирного жилого дома. Когда пожарные расчеты прибыли на место, там было сильное задымление. Людей пришлось выводить по лестничным маршам.