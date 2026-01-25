В Дудинке на пожаре спасли шестерых детей

В Дудинке на пожаре спасли 19 человек, в том числе шестерых детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, произошло возгорание в подсобном помещении многоквартирного жилого дома. Когда пожарные расчеты прибыли на место, там было сильное задымление. Людей пришлось выводить по лестничным маршам.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, а причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за минувшие сутки на территории края ликвидировано 18 пожаров, погибших и травмированных нет. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались 4 раза. В частности на автодороге Норильск — Алыкель столкнулись легковой и грузовой автомобили. Там сотрудники МЧС оказали помощь в отключении аккумулятора.
На воде происшествий не зафиксировано.