В Дудинке на пожаре спасли шестерых детей

За сутки в Красноярском крае спасатели ликвидировали 18 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Дудинке на пожаре спасли 19 человек, в том числе шестерых детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, произошло возгорание в подсобном помещении многоквартирного жилого дома. Когда пожарные расчеты прибыли на место, там было сильное задымление. Людей пришлось выводить по лестничным маршам.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, а причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки на территории края ликвидировано 18 пожаров, погибших и травмированных нет. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались 4 раза. В частности на автодороге Норильск — Алыкель столкнулись легковой и грузовой автомобили. Там сотрудники МЧС оказали помощь в отключении аккумулятора.

На воде происшествий не зафиксировано.