Экс-начальник НИИ МО РФ Протасов признался в получении семи миллионов рублей

Савеловский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова. Его обвиняют в получении взяток на сумму около семи миллионов рублей и превышении должностных полномочий на 2,7 миллиона рублей.
Из судебных материалов следует, что Протасов признал факт незаконного получения денег от сотрудников института, однако не согласился с квалификацией обвинений. Он настаивает на переквалификации дела с получения взяток на статьи о превышении или злоупотреблении должностными полномочиями.
Следствие вменяет ему несколько эпизодов превышения полномочий из корыстной заинтересованности, а также получение взяток в особо крупном, крупном и значительном размерах.
По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год Протасов получал деньги за включение сотрудников в инициативную научную группу, участие в которой давало дополнительные выплаты, а также за общее покровительство по службе, передает ТАСС.
Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении взятки. Он пробудет в СИЗО как минимум до 23 апреля.