Следствие вынесло решение по делу о «похищении» подростка в Красноярске

Ранее подросток, ранее похищенный в Красноярске, найден живым, угрозы его жизни и здоровью нет. По данным СКР, школьник находился в арендованной квартире вместе с девушкой. Они попали под влияние мошенников. Отец 14-летнего подростка пообещал не наказывать сына за то, что он вынес три млн рублей из его сейфа. Последние новости по этому делу — в материале URA.RU.