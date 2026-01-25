Следствие вынесло решение по делу о «похищении» подростка в Красноярске

Следствие требует арестовать фигурантку дела о фиктивном похищении подростка.
СК требует арестовать фигурантку уголовного дела о «похищении» подростка в Красноярске. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Следствие настаивает на аресте фигурантки дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске» — пишет ТАСС со ссылкой на судью. Вечером 22 января подросток ушел из дома в сопровождении неустановленного лица.
Ранее подросток, ранее похищенный в Красноярске, найден живым, угрозы его жизни и здоровью нет. По данным СКР, школьник находился в арендованной квартире вместе с девушкой. Они попали под влияние мошенников. Отец 14-летнего подростка пообещал не наказывать сына за то, что он вынес три млн рублей из его сейфа. Последние новости по этому делу — в материале URA.RU.