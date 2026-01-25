Сыктывкарский узел — кто остановил самую мощную ОПГ русского Севера

При этом, как отмечают источники, Пичуга умел быть гибким там, где другим требовалась демонстративная жесткость. Он следил за «понятиями», но мог закрывать глаза на то, что в иных кругах считалось недопустимым: семья, официальная работа, бытовая «нормальность» у отдельных людей из его окружения. Единственное условие оставалось непоколебимым: никто из тех, кто работал на него, не должен был иметь открытых контактов с правоохранителями. И эта строгость внешне выглядела как принцип. Но при этом в материалах фигурирует другое: по версии источников, сам он мог получать информацию от людей в погонах — вплоть до сведений о делах и протоколах допросов. Северная империя держалась не только на страхе, но и на осведомленности.