Кипяток хлынул в озеро с черепахами во Владивостоке. Видео

В водоеме, куда льется кипяток, живут черепахи.
Во Владивостоке кипяток начал литься в озеро, где обитают черепахи, информация об этом появилась в соцсетях. Это могло произойти из-за прорыва трубы в жилом доме.
На видео, которое опубликовал telegram-канал РЕН ТВ, поток горячей воды сливается в озеро. «В этом озере живут черепашки. А туда сейчас льется кипяток», — сказала женщина. Прокуратура Приморского края установила, что по улице Сафронова, 11 прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого стал затапливаться подвал.
Сейчас ведомство проводит проверку, в том числе из-за слива кипятка в водоем. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства и собственника управляющей организации», — говорится в сообщении. Также будут оценена своевременность прияия мер органами жилнадзора.
Ранее аналогичный прорыв трубы с горячей водой произошел в одном из домов Челябинска на ЧТЗ, где пострадал житель, получив ожоги ног. Тогда горожане жаловались на работу аварийных служб и управляющей компании, которая, по данным мэрии, должна была заранее заменить проблемный участок системы отопления.