Кипяток хлынул в озеро с черепахами во Владивостоке. Видео

На видео, которое опубликовал telegram-канал РЕН ТВ, поток горячей воды сливается в озеро. «В этом озере живут черепашки. А туда сейчас льется кипяток», — сказала женщина. Прокуратура Приморского края установила, что по улице Сафронова, 11 прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого стал затапливаться подвал.