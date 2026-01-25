Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застряли на 7 этаже: пять человек спасли из лифта в Астане

Столичные спасатели пришли на помощь людям, застрявшим в лифте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

Как сообщили в МЧС, в одном из многоэтажных жилых домов по улице Ч. Айтматова в районе Нура города Астаны в лифте оказались заблокированы пять человек, в том числе один ребенок. Лифт остановился на уровне 7-го этажа.

Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери и помогли людям безопасно покинуть лифт.

МЧС напоминает правила безопасности в случае, если вы застряли в лифте:

сохраняйте спокойствие и успокойте окружающих; свяжитесь с диспетчером; не нажимайте все кнопки подряд; не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта; используйте все доступные средства связи.