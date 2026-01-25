Застряли на 7 этаже: пять человек спасли из лифта в Астане

Как сообщили в МЧС, в одном из многоэтажных жилых домов по улице Ч. Айтматова в районе Нура города Астаны в лифте оказались заблокированы пять человек, в том числе один ребенок. Лифт остановился на уровне 7-го этажа.
Прибывшие на место спасатели с помощью лифтового ключа открыли двери и помогли людям безопасно покинуть лифт.
МЧС напоминает правила безопасности в случае, если вы застряли в лифте:
сохраняйте спокойствие и успокойте окружающих; свяжитесь с диспетчером; не нажимайте все кнопки подряд; не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта; используйте все доступные средства связи.