Ночной пожар уничтожил жилой дом в Истре: есть погибшие

По данным ведомства, открытое горение в доме на улице Садовая удалось потушить глубокой ночью, после чего спасатели продолжили работы по разбору конструкций и устранению последствий пожара.
«03:05 (мск) — ликвидация открытого горения. 06:33 (мск) — ликвидация последствий пожара. Есть погибшие», — информирует главк МЧС.
Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 специалиста и восемь единиц пожарно-спасательной техники. Причины пожара и точное число жертв уточняются.
А в Асбесте мать спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив напуганную мать пойти на отчаянный шаг.
