Ночной пожар уничтожил жилой дом в Истре: есть погибшие

А в Асбесте мать спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив напуганную мать пойти на отчаянный шаг.