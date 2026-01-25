Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной пожар уничтожил жилой дом в Истре: есть погибшие

В деревне Селеваниха в подмосковном муниципальном округе Истра пожарные ликвидировали последствия возгорания в жилом доме. В результате пожара есть погибшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, открытое горение в доме на улице Садовая удалось потушить глубокой ночью, после чего спасатели продолжили работы по разбору конструкций и устранению последствий пожара.

«03:05 (мск) — ликвидация открытого горения. 06:33 (мск) — ликвидация последствий пожара. Есть погибшие», — информирует главк МЧС.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 специалиста и восемь единиц пожарно-спасательной техники. Причины пожара и точное число жертв уточняются.

А в Асбесте мать спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив напуганную мать пойти на отчаянный шаг.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.