На челябинском участке трассы М-5 в ДТП погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Фото, видео

В Ашинском районе Челябинской области, на федеральной трассе М-5, произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба областной ГАИ.

Маршрутка врезалась в ехавший впереди грузовик.

«На 1589-м километре автодороги М-5 “Урал” (Москва-Челябинск) 43-летний водитель автобуса Volkswagen, ехавший в направлении Уфы, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Scania», — уточнили в ГАИ.

В результате ДТП водитель маршрутки скончался на месте происшествия, а трое его пассажиров доставлены в больницу. Известно, что микроавтобус ехал из города Сатки в Уфу, и в салоне было три пассажира.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб. На участке дороги, где произошла автокатастрофа, организовано реверсивное движение.

Видео: Пресс-служба ГАИ Челябинской области.