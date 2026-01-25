На челябинском участке трассы М-5 в ДТП погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Фото, видео

Маршрутка врезалась в ехавший впереди грузовик.
В Ашинском районе Челябинской области, на федеральной трассе М-5, произошло смертельное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба областной ГАИ.
«На 1589-м километре автодороги М-5 “Урал” (Москва-Челябинск) 43-летний водитель автобуса Volkswagen, ехавший в направлении Уфы, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Scania», — уточнили в ГАИ.
В результате ДТП водитель маршрутки скончался на месте происшествия, а трое его пассажиров доставлены в больницу. Известно, что микроавтобус ехал из города Сатки в Уфу, и в салоне было три пассажира.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб. На участке дороги, где произошла автокатастрофа, организовано реверсивное движение.
Видео: Пресс-служба ГАИ Челябинской области.