В РФ вновь участились случаи мошенничества с применением схемы «фейк босс»

«В последние дни вновь участились случаи мошенничества с применением схемы “фейк босс” — одной из наиболее опасных форм социальной инженерии. Злоумышленники выдают себя за руководителей или топ-менеджеров компаний, создавая фейковые аккаунты в мессенджерах или используя телефонные звонки, и за счет авторитета должности пытаются вынудить сотрудников или контрагентов выполнить нужные им действия», — сказал парламентарий.
Немкин напомнил, что ключевой особенностью этой схемы является атака на человека. Мошенники сознательно создают атмосферу срочности, давления и служебной необходимости, лишая жертву времени на проверку информации и апеллируя к страху нарушить субординацию или получить негативную оценку со стороны руководства, отметил депутат. «Дополнительную угрозу представляет развитие технологий искусственного интеллекта. Сегодня мошенники все чаще используют голосовые дипфейки, позволяющие с высокой точностью имитировать голос конкретного руководителя. Для этого достаточно записей публичных выступлений или коротких образцов речи, которые могут быть получены в том числе в ходе пустых или сброшенных звонков», — добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что для защиты от подобных атак важно строго соблюдать корпоративные процедуры коммуникации, и ни один руководитель не будет запрашивать конфиденциальные данные, требовать срочных переводов или обхода регламентов через мессенджеры или телефон. Любое же нестандартное поручение, как подчеркнул депутат, должно быть перепроверено через непосредственного руководителя или службу информационной безопасности. «Кроме того, сотрудникам стоит проявлять цифровую осторожность при телефонных звонках: не начинать разговор первым, избегать произнесения утвердительных слов в начале диалога и не подтверждать личные или служебные сведения по телефону. При малейших сомнениях разговор следует прекратить и самостоятельно связаться с предполагаемым инициатором через официальный, проверенный канал связи», — заключил Немкин.