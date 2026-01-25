Богомаз сообщил об ударе HIMARS по энергообъектам в Брянской области

Украинские войска ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили 18 реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Он отметил, что среди жителей пострадавших нет.
Губернатор уточнил, что в результате атаки в Бежицком районе Брянска были повреждены остекление и фасады двух одноэтажных жилых домов.
В настоящее время, как сообщил Богомаз, оперативные и экстренные службы проводят работы по устранению последствий атаки.
Ранее сообщалось, что российские военные в ночь с 24 на 25 января обезвредили в небе над регионами РФ в совокупности 52 украинских беспилотных летательных аппарата.