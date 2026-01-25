Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз сообщил об ударе HIMARS по энергообъектам в Брянской области

Украинские войска ночью нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Брянской области. По данным губернатора, ПВО уничтожила 18 БпЛА и снаряды HIMARS, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили 18 реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Он отметил, что среди жителей пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что в результате атаки в Бежицком районе Брянска были повреждены остекление и фасады двух одноэтажных жилых домов.

В настоящее время, как сообщил Богомаз, оперативные и экстренные службы проводят работы по устранению последствий атаки.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь с 24 на 25 января обезвредили в небе над регионами РФ в совокупности 52 украинских беспилотных летательных аппарата.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше