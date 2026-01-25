Суд арестовал фигурантку дела о имитации похищения ребенка в Красноярске

Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске. Девушка пробудет в СИЗО до 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Речь идет о подозреваемой по фамилии Батырова. По данным суда, у нее нет постоянного места жительства в Красноярске и при себе отсутствуют документы, удостоверяющие личность. На фоне этого следствие считало, что она может скрыться или иным образом помешать расследованию, и настаивало на аресте девушки.
«С учетом изложенного следствие ходатайствует перед судом о мере пресечения на 1 месяц 27 суток — по 23 марта 2026 года», — говорил судья Центрального районного суда Красноярска Станислав Бузук.
И суд удовлетворил требование СК. Девушка была арестована до 22 февраля.
Ранее в региональном управлении СК сообщали, что 18-летняя жительница Сургута и 14-летний подросток, фигурирующий в деле, ранее не были знакомы. По версии следствия, они действовали по указаниям мошенников-кураторов. А вот познакомиться им довелось уже непосредственно в Красноярске.