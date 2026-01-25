Суд арестовал фигурантку дела о имитации похищения ребенка в Красноярске

Речь идет о подозреваемой по фамилии Батырова. По данным суда, у нее нет постоянного места жительства в Красноярске и при себе отсутствуют документы, удостоверяющие личность. На фоне этого следствие считало, что она может скрыться или иным образом помешать расследованию, и настаивало на аресте девушки.