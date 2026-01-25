Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске

«Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 18-летней жительнице Сургута, обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток», — говорится в сообщении.