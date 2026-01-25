Суд арестовал 18-летнюю жительницу Сургута по делу о похищении подростка

Суд в Красноярске постановил арестовать до 22 марта девушку из Сургута, которую обвиняют в участии в деле о похищении подростка. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщает региональный СК РФ.
— По ходатайству следствия 18-летней жительнице Сургута, обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, — говорится в сообщении.
14-летний подросток из Красноярска ушел с неизвестным 22 января. После его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Похититель просил около 350 тысяч долларов. Позже подростка обнаружили на съемной квартире. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».