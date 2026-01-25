Ричмонд
Пожар произошел на Мариупольском шоссе в Таганроге

Горели гаражи: пожар потушили на Мариупольском шоссе в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге потушили вспыхнувший ночью пожар, сообщают утром 25 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, в районе Мариупольского шоссе, 15А горели гаражи. Вызов поступил в 1:40, открытое пламя ликвидировали в 3:04, полностью все потушили в 6 часов утра.

— Площадь пожара составила 250 кв. метров. Работали 19 человек, использовалось пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет, — подчеркивают в МЧС.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Добавим, по поводу этого происшествия ранее написали в соцсетях. По неподтвержденной информации, пожар происходил в районе автосервиса.

