Пожар произошел на Мариупольском шоссе в Таганроге

В Таганроге потушили вспыхнувший ночью пожар, сообщают утром 25 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации ведомства, в районе Мариупольского шоссе, 15А горели гаражи. Вызов поступил в 1:40, открытое пламя ликвидировали в 3:04, полностью все потушили в 6 часов утра.
— Площадь пожара составила 250 кв. метров. Работали 19 человек, использовалось пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет, — подчеркивают в МЧС.
Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.
Добавим, по поводу этого происшествия ранее написали в соцсетях. По неподтвержденной информации, пожар происходил в районе автосервиса.
