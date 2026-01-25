Ричмонд
Снежный барс напал на туриста по пути в отель на горнолыжном курорте в Китае

В Синьцзяне зафиксирован редкий случай нападения снежного барса на человека. Инцидент произошёл в пятницу вечером в уезде Фуюнь, в районе селения Талат, недалеко от посёлка Коктокай. Лыжник, возвращавшийся в отель, был атакован хищником из лесополосы у дороги. Об этом сообщает сайт Чжунго 24.

В Синьцзяне снежный барс напал на туриста, пострадавший госпитализирован. Видео © Х / chengdaxu.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую помощь. По последним данным, его состояние стабильно, угрозы для жизни нет.

В связи с происшествием местные власти усилили патрулирование района и проводят инструктаж для туристов, напоминая о необходимости соблюдать осторожность и дистанцию при возможных встречах с дикими животными.

В сети появились видеокадры с места события, на которых виден пострадавший и находившийся рядом ирбис. Этот случай вновь поднял вопрос о мерах безопасности в туристических зонах, расположенных рядом с естественной средой обитания редких видов.

