Снежный барс напал на туриста по пути в отель на горнолыжном курорте в Китае

В Синьцзяне снежный барс напал на туриста, пострадавший госпитализирован. Видео © Х / chengdaxu.
Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую помощь. По последним данным, его состояние стабильно, угрозы для жизни нет.
В связи с происшествием местные власти усилили патрулирование района и проводят инструктаж для туристов, напоминая о необходимости соблюдать осторожность и дистанцию при возможных встречах с дикими животными.
В сети появились видеокадры с места события, на которых виден пострадавший и находившийся рядом ирбис. Этот случай вновь поднял вопрос о мерах безопасности в туристических зонах, расположенных рядом с естественной средой обитания редких видов.
