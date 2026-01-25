Снежный барс напал на туриста по пути в отель на горнолыжном курорте в Китае

Ранее на экстремальной трансокеанской гребной гонке экипаж из трёх спортсменок столкнулся с неожиданной встречей в Атлантическом океане. Их лодку во время соревнования The World’s Toughest Row окружили три касатки. Британские гребчихи Клэр О’Рейли и Рози Тонг, а также их австралийская коллега Мел Джарман находились на восьмиметровом судне, когда к ним приблизились крупные морские хищники.