Ночью в Воронеже загорелся расселенный дом на Солнечной

Ночью 25 января в Воронеже на улице Солнечной возник сильный пожар. Очевидцы сняли на видео, как из окна первого этажа вырываются языки пламени.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что дом, где возник пожар, расселен. Вызов поступил в 3.28 в воскресенье. В двухэтажке загорелись две комнаты 2×4м на 1 и 2 этажах по всей площади. Огонь также повредил кровлю на площади 10 квадратных метров.
По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 04:06. На месте работали три пожарных отделения с привлечением 10 человек и трех единиц техники.