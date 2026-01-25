Ночью в Воронеже загорелся расселенный дом на Солнечной

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что дом, где возник пожар, расселен. Вызов поступил в 3.28 в воскресенье. В двухэтажке загорелись две комнаты 2×4м на 1 и 2 этажах по всей площади. Огонь также повредил кровлю на площади 10 квадратных метров.