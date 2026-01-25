Ричмонд
СК завел дело об убийстве мужчины на охотничьей базе в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области.

Источник: Аргументы и факты

Следственное управление СК России по Саратовской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве 37-летнего мужчины, погибшего от выстрела на территории охотничьей базы.

Как уточнили в Telegram-канале ведомства, Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, указанного в части первой статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на охотничьей базе в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в своего 37-летнего знакомого. Потерпевший скончался на месте.

В следственном управлении отметили, что подозреваемый задержан, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные процессуальные мероприятия.

Ранее сообщалось, что рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе в районе поселка Карабулак. По этой версии, при опрокидывании снегохода ружье, висевшее на ремне, могло произвести случайный выстрел в одного из мужчин.