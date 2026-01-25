СК завел дело об убийстве мужчины на охотничьей базе в Саратовской области

Следственное управление СК России по Саратовской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве 37-летнего мужчины, погибшего от выстрела на территории охотничьей базы.
Как уточнили в Telegram-канале ведомства, Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, указанного в части первой статьи 105 УК РФ.
По данным следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на охотничьей базе в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в своего 37-летнего знакомого. Потерпевший скончался на месте.
В следственном управлении отметили, что подозреваемый задержан, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные процессуальные мероприятия.
Ранее сообщалось, что рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе в районе поселка Карабулак. По этой версии, при опрокидывании снегохода ружье, висевшее на ремне, могло произвести случайный выстрел в одного из мужчин.