Американцы за сутки смели с полок все: от воды до фруктов из-за холодов, видео

В США спрогнозировали морозы, напугавшие население.
Жители северных и западных штатов США за сутки опустошили продуктовые магазины на фоне предупреждений синоптиков о похолодании до −17 градусов и возможных перебоях с электричеством. Пользователи соцсетей, публикуют фото пустых стеллажей из супермаркетов.
«Американцы забоялись −17 градусов и смели с полок магазинов воду, хлеб и фрукты. В соцсетях — пустые стеллажи и паника из-за “мощного зимнего шторма”», — сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что жители активно скупают практически все товары, особенно повышенным спросом пользуются овощи и фрукты.
Энергетические компании в 19 северных и западных штатах переведены в режим повышенной готовности, на этих территориях введен режим ЧС. Отменено около 13 тысяч авиарейсов.
По данным журналистов, уже погибло три человека в Нью-Йорке. В штатах Техас и Луизиана проблема с электричеством.
Власти предупредили порядка 200 миллионов жителей о возможных отключениях электроснабжения, «экстремальном похолодании» и «взрывами деревьев» из-за «морозного растрескивания» стволов. Службы не справляются с расчисткой снега на федеральных трассах: автомобили застревают, часть транспортных средств выбрасывает на обочину из-за сильной гололедицы.
Тем временем в России в ближайшие дни на северо-востоке России — на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области — установилась аномально теплая погода. В Магаданской области прогнозируется температура воздуха на уровне −18…-20 градусов, а в Оймяконе, одном из самых холодных мест на планете, столбики термометров опустятся до −20…-25 градусов.
На территории Урала ожидается резкое похолодание. В Ханты-Мансийском автономном округе погода установилась на отметке около −30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — до −38 градусов. В Свердловской области температура воздуха опускается до −30 градусов.
Скачки температур зимой увеличивают нагрузку на здоровье. Врач-кардиолог Екатерина Орлова, советует в подобные периоды снизить физическую нагрузку и избегать интенсивной работы, особенно на холоде. Также она рекомендует отказаться от алкоголя и кофе, поскольку эти напитки способны усиливать колебания артериального давления. Дополнительное снижение потребления соли позволяет уменьшить задержку жидкости в организме и тем самым снизить риск внезапного повышения давления, передает Pravda.ru.