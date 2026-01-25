Американцы за сутки смели с полок все: от воды до фруктов из-за холодов, видео

Тем временем в России в ближайшие дни на северо-востоке России — на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области — установилась аномально теплая погода. В Магаданской области прогнозируется температура воздуха на уровне −18…-20 градусов, а в Оймяконе, одном из самых холодных мест на планете, столбики термометров опустятся до −20…-25 градусов.