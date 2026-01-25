Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцы за сутки смели с полок все: от воды до фруктов из-за холодов, видео

Жители северных и западных штатов США за сутки опустошили продуктовые магазины на фоне предупреждений синоптиков о похолодании до −17 градусов и возможных перебоях с электричеством. Пользователи соцсетей, публикуют фото пустых стеллажей из супермаркетов.

В США спрогнозировали морозы, напугавшие население.

Жители северных и западных штатов США за сутки опустошили продуктовые магазины на фоне предупреждений синоптиков о похолодании до −17 градусов и возможных перебоях с электричеством. Пользователи соцсетей, публикуют фото пустых стеллажей из супермаркетов.

«Американцы забоялись −17 градусов и смели с полок магазинов воду, хлеб и фрукты. В соцсетях — пустые стеллажи и паника из-за “мощного зимнего шторма”», — сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что жители активно скупают практически все товары, особенно повышенным спросом пользуются овощи и фрукты.

Энергетические компании в 19 северных и западных штатах переведены в режим повышенной готовности, на этих территориях введен режим ЧС. Отменено около 13 тысяч авиарейсов.

По данным журналистов, уже погибло три человека в Нью-Йорке. В штатах Техас и Луизиана проблема с электричеством.

Власти предупредили порядка 200 миллионов жителей о возможных отключениях электроснабжения, «экстремальном похолодании» и «взрывами деревьев» из-за «морозного растрескивания» стволов. Службы не справляются с расчисткой снега на федеральных трассах: автомобили застревают, часть транспортных средств выбрасывает на обочину из-за сильной гололедицы.

Тем временем в России в ближайшие дни на северо-востоке России — на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области — установилась аномально теплая погода. В Магаданской области прогнозируется температура воздуха на уровне −18…-20 градусов, а в Оймяконе, одном из самых холодных мест на планете, столбики термометров опустятся до −20…-25 градусов.

На территории Урала ожидается резкое похолодание. В Ханты-Мансийском автономном округе погода установилась на отметке около −30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — до −38 градусов. В Свердловской области температура воздуха опускается до −30 градусов.

Скачки температур зимой увеличивают нагрузку на здоровье. Врач-кардиолог Екатерина Орлова, советует в подобные периоды снизить физическую нагрузку и избегать интенсивной работы, особенно на холоде. Также она рекомендует отказаться от алкоголя и кофе, поскольку эти напитки способны усиливать колебания артериального давления. Дополнительное снижение потребления соли позволяет уменьшить задержку жидкости в организме и тем самым снизить риск внезапного повышения давления, передает Pravda.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше