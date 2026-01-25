Пассажиры ждут по 6 часов: что происходит с авиаперелетами в России 25 января 2026

Множество авиарейсов задерживаются 25 января 2026.
Ситуация с авиаперевозками в российских аэропортах остается напряженной утром 25 января 2026 года. Десятки рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. В ночь вводились временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Пензы, которые были сняты к утру. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства в ночь на 25 января 2026 года.
По данным Росавиации, в ночь на 25 января были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких российских аэропортах для обеспечения безопасности полетов. В 02:22 по московскому времени ограничения ввели в аэропорту Волгограда. В 04:51 аналогичные меры были приняты в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Пензы.
К утру ситуация начала нормализовываться. В 07:27 были сняты ограничения в аэропорту Пензы. В 08:12 возобновили полноценную работу аэропорты Волгограда и Краснодара. Для краснодарского аэропорта введенные ограничения были дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM аэродром Пашковский принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
Несмотря на снятие ограничений, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 25 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 25 января 2026.
В аэропорту Внуково зафиксированы задержки на вылет. Рейс A4 7009 авиакомпании Азимут в Тбилиси, запланированный на 08:40, задерживается на 50 минут до 09:30. Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается на 20 минут — с 09:40 до 10:00. Международный рейс PC 1581 авиакомпании Pegasus в Анталью переносится с 15:40 на 16:30 (задержка 50 минут).
Среди прилетающих рейсов наблюдаются задержки различной степени. Рейс UT 572 из Красноярска совершил посадку в 08:35 вместо 08:15 (задержка 20 минут). Рейс 3F 321 из Еревана прилетел в 08:57 вместо 08:25 (задержка 32 минуты). Рейс UT 248 из Сургута совершил посадку в 08:42 вместо 08:35 (задержка 7 минут).
Более существенные задержки зафиксированы у рейса UT 356 из Грозного — посадка в 09:29 вместо 08:50 (задержка 39 минут) и рейса DP 112 из Сочи — посадка в 12:32 вместо 11:40 (задержка 52 минуты). Серьезная задержка у международного рейса PC 1580 из Антальи — посадка в 16:20 вместо 14:15 (задержка более 2 часов). Рейс FZ 989 из Дубая прибудет в 14:45 вместо 14:20. Рейс A4 7010 из Тбилиси совершит посадку в 16:20 вместо 16:00.
Критическая задержка у рейса ZF 2802 из Утапао (Таиланд) — посадка в 23:30 вместо 18:20, задержка составляет более 5 часов. Рейс ZF 2502 из Нячанга задерживается на 16 минут до 19:36. Полностью отменены рейсы из Якутска (R3 473 и 6R 4473 авиакомпаний Якутия и Алроса), из Иркутска (ZF 378 авиакомпании Azur Air) и из Новосибирска (ZF 350 авиакомпании Azur Air).
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 25 января 2026.
В аэропорту Домодедово зафиксированы задержки на вылет. Рейс U6 1387 авиакомпании Уральские авиалинии во Владикавказ, запланированный на 10:15, задерживается на 1 час 40 минут до 11:55. Рейс S7 3033 авиакомпании S7 Airlines в Улан-Удэ задерживается с 21:20 на 22:00. Полностью отменен рейс I8 306 авиакомпании Ижавиа в Ижевск.
Среди прилетающих рейсов рейс EK 129 из Дубая совершил посадку в 08:13 вместо 08:00. Рейс S7 2602 из Барнаула прилетел раньше расписания — в 08:20 вместо 08:50. Задержки зафиксированы у рейсов из Екатеринбурга: U6 262 совершит посадку в 09:29 вместо 08:50 (задержка 39 минут), U6 272 — в 11:30 вместо 10:05 (задержка 1 час 25 минут).
Рейс S7 3032 из Улан-Удэ задерживается на 27 минут до 10:27. Значительная задержка у рейса U6 300 из Благовещенска — посадка в 13:57 вместо 12:35 (задержка 1 час 22 минуты). Рейс U6 1388 из Владикавказа совершит посадку в 19:05 вместо 17:30 (задержка 1 час 35 минут). Отменены рейсы из Бишкека (U6 2804 авиакомпании Уральские авиалинии) и из Ижевска (I8 305 авиакомпании Ижавиа).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 25 января 2026.
В аэропорту Шереметьево на утро 25 января наблюдаются задержки на вылет. Международный рейс AT 221 авиакомпании Royal Air Maroc в Касабланку, запланированный на 08:20, задерживается на 50 минут до 09:10. Рейс DP 6921 авиакомпании Победа в Махачкалу переносится с 08:50 на 09:10. Рейс DP 6901 в Нальчик задерживается с 10:40 на 11:05.
Существенная задержка у рейса FV 6661 авиакомпаний Россия и Аэрофлот в Калининград — вылет переносится с 15:05 на 17:45 (задержка 2 часа 40 минут). Рейс DP 6855 в Мурманск задерживается на 25 минут — с 18:10 до 18:35.
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс FV 6408 из Сыктывкара совершит посадку в 09:55 вместо 09:05 (задержка 50 минут). Рейс YC 189 из Нового Уренгоя задерживается на 33 минуты до 09:58. Рейс W5 98 из Тегерана прибудет в 10:18 вместо 09:55 со сменой терминала.
Рейс SU 1307 из Новосибирска совершит посадку в 11:26 вместо 10:45 (задержка 41 минута). Рейс SU 1443 из Иркутска задерживается на 1 час 10 минут до 12:20. Два рейса из Волгограда задерживаются: DP 6966 совершит посадку в 13:30 вместо 12:40, SU 1759 — в 14:32 вместо 12:40 (задержка почти 2 часа).
Критическая задержка у рейса SU 1535 из Челябинска — посадка в 15:57 вместо 13:05 (задержка почти 3 часа). Рейс SU 1419 из Екатеринбурга задерживается на 1 час 19 минут до 15:09. Рейс SU 1563 из Иркутска прибудет в 14:59 вместо 14:35.
Значительные задержки у международных рейсов: FV 6928 из Варадеро совершит посадку в 17:55 вместо 16:00 (задержка почти 2 часа). Рейс SU 1735 из Петропавловска-Камчатского задерживается на час до 17:06. Рейс SU 1149 из Геленджика прибудет в 17:37 вместо 16:10 (задержка 1 час 27 минут).
Рейс SU 1137 из Сочи совершит посадку в 17:22 вместо 17:00. Рейс SU 221 из Гуанчжоу задерживается на 23 минуты до 17:38. Рейс DP 6902 из Нальчика прибудет в 18:11 вместо 17:45. Критическая задержка у рейса FV 6662 из Калининграда — посадка в 23:55 вместо 21:15 (задержка 2 часа 40 минут).
Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 25 января 2026.
В аэропорту Пулково на утро 25 января наблюдаются существенные задержки. Рейс SU 764 авиакомпании Аэрофлот в Дубай задерживается на 1 час 30 минут — с 09:00 до 10:30. Рейс N4 243 авиакомпаний Nordwind и Белавиа в Казань переносится с 09:00 на 10:40 (задержка 1 час 40 минут).
Рейс U6 173 авиакомпании Уральские авиалинии в Хабаровск задерживается на 25 минут — с 12:10 до 12:35. Рейс EO 3483 авиакомпании Ikar в Пхукет переносится с 18:50 на 19:15. Полностью отменены рейсы FV 6355 в Минеральные Воды авиакомпании Россия и V0 3788 в Варадеро авиакомпании Conviasa.
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса 3F 333 из Еревана — посадка в 09:21 вместо 09:00. Рейс FV 6170 из Москвы совершит посадку в 10:20 вместо 09:40 (задержка 40 минут). Рейс HH 747 из Ташкента задерживается на 40 минут до 10:50. Рейс YC 945 из Нового Уренгоя прибудет в 11:59 вместо 11:20 (задержка 39 минут).
Значительная задержка у рейса FV 6830 из Горно-Алтайска — посадка в 13:15 вместо 11:20 (задержка 1 час 55 минут). Рейс EO 3484 из Пхукета совершит посадку в 17:31 вместо 16:50 (задержка 41 минута). Рейс SU 765 из Дубая задерживается до 00:03 26 января вместо 22:40 (задержка 1 час 23 минуты). Полностью отменен рейс FV 6131 из Москвы авиакомпаний Россия и Аэрофлот.
Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 25 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 25 января 2026.
В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки на вылет. Рейс U6 623 авиакомпании Уральские авиалинии в Санкт-Петербург, запланированный на 10:05, задерживается на 1 час 15 минут до 11:20. Рейс R3 467 авиакомпаний Якутия и Алроса в Санкт-Петербург переносится с 11:40 на 12:10.
Рейс SU 1419 Аэрофлота в Москву задерживается на 1 час 30 минут — с 13:00 до 14:30. Рейс YC 221 авиакомпаний Ямал и Red Wings в Новый Уренгой переносится с 13:15 на 14:00.
Среди прилетающих рейсов множественные задержки. Рейс G9 960 из Шарджи совершил посадку в 01:46 вместо 00:55. Рейс FZ 979 из Дубая прилетел в 01:32 вместо 01:20. Рейс SU 775 из Дубая задерживался до 04:28 вместо 03:35. Рейс U6 2862 из Самарканда совершил посадку в 05:18 вместо 04:30.
Рейс UJ 721 из Шарм-эль-Шейха значительно задерживался — посадка в 09:06 вместо 07:15 (задержка почти 2 часа). Рейс U6 296 из Иркутска прилетел в 08:46 вместо 08:00. Рейс U6 623 из Читы совершил посадку в 09:28 вместо 09:05.
Критические задержки зафиксированы у рейсов: U6 174 из Хабаровска — посадка в 11:15 вместо 09:55 (задержка 1 час 20 минут), U6 572 из Владивостока — посадка в 13:35 вместо 11:05 (задержка 2 часа 30 минут), SU 855 из Саньи — посадка в 12:10 вместо 10:20 (задержка 1 час 50 минут).
Рейс YC 222 из Нового Уренгоя задерживается на 50 минут до 13:05. Рейс SU 633 из Гоа совершит посадку в 16:25 вместо 15:30. Рейс ZF 2938 из Пхукета прибудет в 20:00 вместо 18:45 (задержка 1 час 15 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 25 января 2026.
В аэропорту Пашковский значительные задержки на вылет. Рейс HY 688 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент, запланированный на 10:30, задерживается на 3 часа 45 минут до 14:15. Рейс WZ 1563 авиакомпании Red Wings в Тбилиси переносится с 11:00 на 13:00 (задержка 2 часа).
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса HY 687 из Ташкента — посадка в 12:50 вместо 09:00 (задержка почти 4 часа). Рейс WZ 1562 из Махачкалы совершит посадку в 12:10 вместо 09:15 (задержка почти 3 часа).
Рейс SU 1682 из Москвы задерживается на 18 минут до 12:23. Рейс SU 2867 из Казани прибудет в 15:00 вместо 13:00 (задержка 2 часа). Рейс SU 2954 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 13:48 вместо 13:10. Рейс WZ 1564 из Тбилиси задерживается на 1 час 35 минут до 17:10.
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 25 января 2026.
В аэропорту Толмачево зафиксированы задержки на вылет. Рейс S7 5565 авиакомпании S7 Airlines в Ташкент, запланированный на 13:20, задерживается на 1 час 25 минут до 14:45. Рейс S7 5541 в Бишкек переносится с 15:45 на 16:30.
Среди прилетающих рейсов критические задержки у двух рейсов авиакомпаний Якутия и Алроса. Рейс R3 787 из Москвы, запланированный на 03:10 24 января, совершил посадку только в 03:35 25 января (задержка более суток). Рейс R3 788 из Нерюнгри, который должен был прилететь в 13:50 24 января, совершит посадку в 22:25 25 января — задержка составляет более 32 часов.
Рейс FZ 963 из Дубая совершил посадку в 05:34 вместо 04:50. Рейс S7 5048 из Самары прилетел в 05:50 вместо 05:10. Рейс S7 5256 из Улан-Удэ задерживался на 26 минут до 08:46.
Критическая задержка у рейса S7 5724 из Пекина — посадка в 15:35 вместо 10:05 (задержка 5 часов 30 минут). Рейс S7 5238 из Хабаровска совершит посадку в 13:30 вместо 11:25 (задержка 2 часа 5 минут). Рейс S7 5204 из Владивостока задерживается до 18:49 вместо 12:10 (задержка более 6 часов).
Рейс S7 5524 из Усть-Каменогорска прибудет в 16:04 вместо 13:20. Рейс S7 5566 из Ташкента совершит посадку в 21:49 вместо 20:55. Рейс S7 5542 из Бишкека задерживается на 5 минут до 22:25. Рейс S7 5128 из Минеральных Вод прибудет в 23:00 вместо 22:20.
Задержки и отмены авиарейсов в Курумоче (Самара) 25 января 2026.
В аэропорту Курумоч среди прилетающих рейсов значительная задержка зафиксирована у рейса ZF 2824 из Утапао, который был запланирован на 19:25 24 января, но совершил посадку только в 01:46 25 января (задержка более 6 часов). Рейс U6 1872 из Хургады совершит посадку в 13:30 вместо 12:05 (задержка 1 час 25 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Гагарин (Саратов) 25 января 2026.
В аэропорту Гагарин рейс DP 478 авиакомпании Победа в Москву задерживается на 30 минут — с 10:10 до 10:40. Среди прилетающих рейсов рейс DP 477 из Москвы совершил посадку в 10:15 вместо 09:40 (задержка 35 минут). Рейс DP 467 из Москвы задерживается на 20 минут до 11:15.
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 25 января 2026.
В аэропорту Сочи множественные задержки и отмены. Рейс A4 5069 авиакомпании Азимут в Стамбул задерживается на 25 минут — с 09:00 до 09:25. Рейс S7 6418 в Иркутск переносится с 10:05 на 10:30. Рейс U6 220 в Екатеринбург задерживается с 11:50 до 12:20. Рейс DP 323 в Челябинск переносится с 12:35 на 13:10.
Рейс SU 1137 в Москву задерживается на 30 минут — с 13:20 до 13:50. Рейс S7 5104 в Новосибирск переносится с 13:40 на 14:00. Критическая задержка у рейса FV 6876 в Красноярск — вылет переносится с 21:40 на 23:50 (задержка более 2 часов). Полностью отменены рейсы КЛ 505 в Челябинск, КЛ 513 в Сургут, A4 6120 в Минеральные Воды, КЛ 501 в Екатеринбург и КЛ 509 в Тюмень авиакомпании Nordwind.
Среди прилетающих рейсов рейс A4 5072 из Стамбула, запланированный на 21:30 24 января, совершил посадку только в 07:17 25 января. Рейс A4 5038 из Пензы задерживается до 11:20 вместо 07:50 (задержка более 3 часов). Рейс S7 6417 из Иркутска совершит посадку в 09:35 вместо 09:05.
Отменены рейсы КЛ 474 из Новосибирска и A4 6119 из Минеральных Вод. Рейс U6 171 из Москвы задерживается на 23 минуты до 11:13. Рейс SU 1122 из Москвы прибудет в 11:50 вместо 11:30. Рейс SU 1136 из Москвы совершит посадку в 12:50 вместо 12:20.
Рейс IO 1826 из Антальи задерживается на 3 часа 30 минут до 15:00. Отменены рейсы КЛ 506 из Челябинска и КЛ 514 из Сургута. Рейс FV 6875 из Красноярска совершит посадку в 22:30 вместо 20:30 (задержка 2 часа). Рейс A4 5072 из Стамбула задерживается на 30 минут до 22:30. Отменен рейс КЛ 514 из Сургута.