Пассажиры ждут по 6 часов: что происходит с авиаперелетами в России 25 января 2026

Рейс SU 1137 в Москву задерживается на 30 минут — с 13:20 до 13:50. Рейс S7 5104 в Новосибирск переносится с 13:40 на 14:00. Критическая задержка у рейса FV 6876 в Красноярск — вылет переносится с 21:40 на 23:50 (задержка более 2 часов). Полностью отменены рейсы КЛ 505 в Челябинск, КЛ 513 в Сургут, A4 6120 в Минеральные Воды, КЛ 501 в Екатеринбург и КЛ 509 в Тюмень авиакомпании Nordwind.