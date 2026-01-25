В Берлине подросток погиб, пытаясь поднять с путей метро сигарету

На станции Deutsche Oper в берлинском метро 17-летний юноша погиб, после того как решил спуститься на пути, чтобы достать упавшую электронную сигарету.
По информации полиции, при попытке поднять устройство подросток коснулся токоведущей шины, постоянно находящейся под напряжением. В результате он получил смертельный удар током и скончался до прибытия спасателей.
Прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть юноши. После инцидента на станции работали кризисные психологи, оказывая помощь другим подросткам, ставшим свидетелями трагедии.
Представители Берлинского транспортного предприятия (BVG) выразили соболезнования семье погибшего и напомнили, что заходить на пути нельзя, даже если поездов нет. Рельсы остаются под напряжением, и контакт с ними смертельно опасен. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.