В Берлине подросток погиб, пытаясь поднять с путей метро сигарету

Представители Берлинского транспортного предприятия (BVG) выразили соболезнования семье погибшего и напомнили, что заходить на пути нельзя, даже если поездов нет. Рельсы остаются под напряжением, и контакт с ними смертельно опасен. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.