В России вынесли 43 приговора за порчу воинских памятников за два года

Наибольшее количество приговоров зафиксировано в Москве и Краснодарском крае — по пять в каждом регионе. В Ростовской и Челябинской областях вынесено по четыре судебных решения.
В отношении осуждённых применялись различные виды наказаний, предусмотренные статьёй 243.4 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Суды назначали штрафы, обязательные и исправительные работы, а также реальные и условные сроки.
Кроме того, по семи уголовным делам суды вынесли постановления о применении принудительных мер медицинского характера. В настоящий момент ещё восемь аналогичных дел находятся в производстве судов в разных регионах страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на общественную инициативу по замене в Одессе бюста Александра Пушкина на памятник украинскому блогеру. Она сравнила данную ситуацию с сюжетом повести «Собачье сердце», отметив, что в данном случае речь идёт уже о «пропавшей» стране, а не просто о «пропавшем» доме.
