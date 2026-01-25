В России вынесли 43 приговора за порчу воинских памятников за два года

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на общественную инициативу по замене в Одессе бюста Александра Пушкина на памятник украинскому блогеру. Она сравнила данную ситуацию с сюжетом повести «Собачье сердце», отметив, что в данном случае речь идёт уже о «пропавшей» стране, а не просто о «пропавшем» доме.