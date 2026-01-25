Ричмонд
В России вынесли 43 приговора за порчу воинских памятников за два года

В России с 2024 года по настоящее время судами было вынесено 43 обвинительных приговора за повреждение воинских памятников и мемориалов. Такие данные приводит РИА «Новости» на основе анализа судебной статистики.

Наибольшее количество приговоров зафиксировано в Москве и Краснодарском крае — по пять в каждом регионе. В Ростовской и Челябинской областях вынесено по четыре судебных решения.

В отношении осуждённых применялись различные виды наказаний, предусмотренные статьёй 243.4 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Суды назначали штрафы, обязательные и исправительные работы, а также реальные и условные сроки.

Кроме того, по семи уголовным делам суды вынесли постановления о применении принудительных мер медицинского характера. В настоящий момент ещё восемь аналогичных дел находятся в производстве судов в разных регионах страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на общественную инициативу по замене в Одессе бюста Александра Пушкина на памятник украинскому блогеру. Она сравнила данную ситуацию с сюжетом повести «Собачье сердце», отметив, что в данном случае речь идёт уже о «пропавшей» стране, а не просто о «пропавшем» доме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
